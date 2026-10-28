Línea 3 del Metro: Gobierno descarta compensaciones a transportistas por la llegada del monorriel

Entre las rutas de transporte público que podrían verse impactadas por la entrada en operación de la Línea 3 figuran Hato Montaña, Nuevo Chorrillo, Arraiján, Burunga y Vista Alegre .

Panamá/La llegada de la Línea 3 del Metro de Panamá, cuya inauguración está proyectada para finales de 2028, no contempla compensaciones para las rutas de transporte público de Arraiján y La Chorrera.

La decisión descarta replicar en Panamá Oeste el modelo que abrió paso a la incorporación de MiBus en los distritos de Panamá y San Miguelito, un proceso que generó controversia entre los transportistas.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, señaló que la Línea 3 busca aliviar los problemas de movilidad entre Panamá Oeste y la capital. Según explicó, el objetivo no es únicamente que los usuarios de buses se trasladen al Metro, sino también incentivar a quienes utilizan vehículos particulares a dejar sus autos en casa y optar por el transporte masivo.

El funcionario indicó que esto podría representar un ahorro en combustible para los conductores y reducir el tiempo que dedican diariamente a sus desplazamientos, en medio de los congestionamientos vehiculares que afectan a quienes viajan desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital.

Entre las rutas de transporte público que podrían verse impactadas por la entrada en operación de la Línea 3 figuran Hato Montaña, Nuevo Chorrillo, Arraiján, Burunga y Vista Alegre.

La ausencia de compensaciones plantea un escenario distinto para los transportistas de Panamá Oeste, mientras se acerca la fecha prevista para la puesta en marcha del nuevo sistema ferroviario.

Información de Nicanor Alvarado

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