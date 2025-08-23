Policía Nacional: Operativos dejan 188 aprehendidos y 635 paquetes de droga decomisados

En un allanamiento en Condado del Rey se incautaron 509 paquetes , además de dos armas, proveedores y municiones .

Panamá/Unos 635 paquetes de presunta droga fueron decomisados en operativos realizados por la Policía Nacional en las últimas 24 horas.

En un allanamiento en Condado del Rey se incautaron 509 paquetes, además de dos armas, proveedores y municiones. Mientras que, en Barrio Sur, Colón, fue aprehendido un hombre con 125 paquetes de presunta droga, junto con un arma de fuego y municiones ocultas en su vehículo.

Las autoridades informaron que, en lo que va del año, se han decomisado más de 50 toneladas de drogas en distintos puntos del país.

Tras allanamientos en Condado del Rey, incautamos 509 paquetes con presunta droga, dos armas, proveedores y municiones. En Barrio Sur, Colón, aprehendimos a un hombre con 125 paquetes, un arma de fuego y municiones ocultas en su vehículo. #ContraElNarcotráfico pic.twitter.com/36w4g0xopG — Policía Nacional (@policiadepanama) August 23, 2025

De estos operativos, también resultaron 188 personas aprehendidas en diversos sectores. De ese total, 30 fueron por oficio, 21 por faltas administrativas, 19 en flagrancia, 16 por microtráfico y dos por narcotráfico.

Además, la Policía reportó la realización de 82 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron nueve armas de fuego con 180 municiones y la suma de $1,500.00 en efectivo.

El pasado lunes 18 de agosto, la Policía Nacional incautó 107 paquetes de presunta droga en el puerto de Balboa, reforzando las acciones de control en la capital.

En materia de tránsito, se detalló que en las últimas 24 horas se colocaron 1,020 infracciones, entre ellas 134 por exceso de velocidad, 48 por luces no adecuadas, cuatro por hablar por celular, ocho por licencias vencidas y 10 por embriaguez comprobada. Asimismo, 35 vehículos fueron remolcados en grúa por diferentes causas.