Realizan inversión de carriles en la vía Panamericana desde el interior del país hacia la capital

Panamá/La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional implementó el operativo de inversión de carriles en la vía Panamericana desde el interior del país con dirección hacia la ciudad de Panamá con el fin de agilizar el retorno de miles de conductores que aprovecharon el fin de semana largo, tras el feriado por el Día del Trabajo.

La Policía Nacional indicó que el operativo inicia desde San José de San Carlos hasta Sajalices de Chame y desde Capira hasta El Nazareno de La Chorrera, para agilizar el retorno del interior del país.

Aunque no se tiene un reporte oficial de la cantidad de vehículos que viajaron al interior, sí fue notable el pasado viernes 1 de mayo tras el tráfico registrado y que causó congestión vehicular en sectores de La Chorrera y Capira.

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