Policía destina más de 200 unidades para un solo manifestante en la Asamblea

Andres Conte, fue el único manifestante que acudió a un llamado de protesta, realizado para este martes 17 de noviembre, para mostrar desacuerdo a los manejos que se le están dando a los dineros del Estado.

"La verdad no sé por qué no asistió el resto de las personas, pero conté más de 253 policías, aquí y la sede del PRD, a 40 dólares el día, son más o menos 12 mil dólares, para que una persona venga a protestar a la Asamblea, pero increíblemente, ni siquiera me dejan pasar cerca", manifestó el solitario manifestante.

Conte resaltó que es inaudito los 23 millones recién aprobados para la planilla de la Asamblea, hasta la remodelación de oficinas por 50 mil dólares y todas las compras que han salido que simplemente son irregulares.

"No hay que ser tan inteligentes para entender que nos están robando descaradamente, si hubiese transparencia hubiese sido otra cosa", afirmó Conte.