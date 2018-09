Cortizo justifica y defiende su eslogan de campaña electoral

La frase está prohibido “robar, mentir y traicionar al pueblo”, se convirtió en un mensaje contundente y una propuesta electoral del candidato Cortizo; sin embargo, este eslogan ha traído una serie de reacciones y cuestionamientos al no ser inédito, sino una copia del actual presidente de México.

“Podemos citar a Manuel López Obrador, la cultura, los principios morales de los Incas, podemos citar a La Biblia, los cuatro acuerdos de los Toltecas que los menciono mucho y muy a menudo, lo importante es que no se robe, no se mienta y que se defiendan los intereses del país. Si eso se hubiese dado en los dos últimos gobiernos, muchos de los problemas que tenemos se hubieran resuelto”, destacó Cortizo.

Para el candidato del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, esto es importante porque si es una copia, dice mucho de la persona que está utilizando ese término o ese eslogan que sabe que viene copiado de otro candidato y si lo vas a usar y sabes que lo vas a copiar dilo por lo menos”.

Por su parte, el precandidato por el Panameñismo, José Isabel Blandón, manifestó que la cortesía elemental obliga a citar a la persona (….). Oh a decir que asumo como mío los principios expresados por fulanito de tal y eso fue lo que no hizo el señor Cortizo y yo le diría estoy totalmente de acuerdo, debe estar prohibido robar, debe estar prohibido mentir, debe estar prohibido traicionar al pueblo, pero también si no lo sabe está prohibido plagiar”.