Diputado Carrasquilla defiende planilla, dice que conductores 'no son vagos'

El diputado del partido Cambio Democrático (CD), Héctor Valdés Carrasquilla, justificó su planilla, aclarando que en el caso de los conductores han laborado con él por más de 15 años y se encuentran realizando múltiples trabajos dentro y fuera del Legislativo.

"Son conductores sí, pero son personas que la comunidad los conoce y que saben que forman parte del equipo de trabajo, de las cuadrillas, de los funcionarios y conductores de Héctor Valdés Carrasquilla en la Asamblea Nacional", expresó el parlamentario a TVN Noticias.

Carrasquilla restó importancia a las publicaciones.

"Estas noticias a mí no me impactan de manera negativa porque el pueblo de San Miguelito sabe perfectamente que esos señores no están acostados, no son vagos, trabajan por el bien de toda la comunidad", dijo a este medio.

La Contraloría de la República publicó el pasado lunes en su página web la Planilla 002 de Personal Transitorio de la Asamblea, donde aparecen los datos de nombre, cargo, salario, tipo de contrato y fecha de contratación-

Los cargos que más se repiten son secretarias, agente de seguridad, conductores, trabajador manual, asistente administrativo, mensajero interno y promotor comunal, según la publicación de la Contraloría, que presenta como fecha de actualización el 14 de diciembre de este año.

Carrasquilla contrató a seis conductores, cuatro de ellos devengan un salario de mil dólares.