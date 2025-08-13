Potabilizadora de Chilibre suspenderá suministro de agua este sábado por trabajos

Ciudad de Panamá/La potabilizadora de Chilibre, la planta más importante del sistema de distribución de la capital, suspenderá temporalmente su operación este sábado 16 de agosto, como parte de trabajos esenciales en la toma de agua cruda del río Chagres.

Según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la suspensión se llevará a cabo desde las 10:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo 17, con el fin de instalar la compuerta inferior del foso de succión, una intervención clave para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema de abastecimiento a largo plazo.

Inicialmente programados para noviembre, los trabajos fueron adelantados gracias al aumento en los niveles del Lago Alajuela, producto de las intensas lluvias registradas en julio. Los pronósticos de más precipitaciones en las próximas semanas permiten realizar la intervención ahora, con menor impacto en el suministro.

“Estas condiciones nos dan una ventana segura para actuar sin poner en riesgo el abastecimiento general”, indicó IDAAN.

La compuerta inferior del foso de succión regula el ingreso de agua cruda desde el río Chagres hacia la planta. Su correcta instalación mejora el control operativo, previene obstrucciones y fortalece la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos.

Durante las 8 horas de suspensión, sectores de Panamá y San Miguelito que dependen de la planta de Chilibre podrían experimentar baja presión o interrupciones temporales en el servicio. No obstante, el corte se realiza en horario nocturno para afectar lo menos posible a la población.

Idaan activará operativos de abastecimiento con pipas para garantizar el suministro en: