Potabilizadora El Trapichito, en La Chorrera, operará al 50% por trabajos de mantenimiento este sábado

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el próximo sábado 16 de agosto se realizarán trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “El Trapichito”, con el objetivo de optimizar la producción y garantizar la calidad del agua.

Las labores se ejecutarán desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 medianoche, periodo durante el cual la planta operará al 50% de su capacidad.

Como consecuencia, se prevén bajas presiones o falta de suministro en los siguientes sectores:

• La Chorrera: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito.

• Arraiján: Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre.

El Idaan recomienda a los usuarios de estas áreas tomar las medidas necesarias para almacenar agua con antelación y evitar afectaciones durante el mantenimiento.