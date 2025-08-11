¿Dónde está la promotora? Moradores de la barriada Los Portales en Pacora están agustiados

De acuerdo a los moradores, la promotora no ha realizado ningún traspaso al Idaan, Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Panaá Este/ Residentes de las diferentes barriadas ubicadas en Panamá Este se han organizado y manifestado al equipo de TVN Noticias que se sienten olvidados y desamparados debido a que los taxis no quieren ingresar por las malas condiciones de las calles. Además, se ven afectados por el desborde de aguas servidas en la zona.

“Nadie nos responde, nadie viene a arreglar calles, los carros de los vecinos están dañados, no nos han brindado una respuesta concreta, hemos ido a todos lados, ¿qué va a pasar, a dónde vamos a ir?”, explicó Rosa, habitante de la barriada Los Portales en Pacora. Resaltó que los taxis no quieren entrar, se han presentado ante varias autoridades y nadie les dice nada, ya que la promotora supuestamente no está.

También aseguran que cuando llueve las calles se vuelven intransitables, por lo que deben pagarles a los taxis hasta 5 dólares, e incluso hay otras situaciones en las que urge una respuesta por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) por el desborde de aguas servidas.

“Cuando nos referimos a aguas servidas, estamos hablando de muchas enfermedades; tenemos colegios dentro de la barriada que ahora mismo se ven afectados y han tenido que cerrar”, manifestó otra de las ciudadanas, molesta y preocupada por el desbordamiento de aguas excretas en las cunetas que se registra desde hace años.

Trascendió que han intentado contactar a los dueños de la promotora, pero hasta el momento no han recibido respuesta, pese a los intentos de acercamiento. En un primer momento, identificaron a una promotora inicial y acudieron a ella; sin embargo, esta se declaró en quiebra y desapareció, por lo que ahora se desconoce quién es la empresa responsable de atender el caso.

“Hemos ido a todos lados: Idaan, MOP, Miviot… hemos tocado puertas, han venido viceministros aquí y aún no hay respuesta”, lamentaron.

“Yo creo que las autoridades están para respaldar al pueblo, no a los señores que tienen 4 reales y no hacen nada”, exclamaron.

Los moradores solicitan por lo menos un auxilio a las autoridades, sin embargo, la excusa de las autoridades es que, como es privada, pueden ingresar. Afirman que este es una problemática por más de 20 años, por ende solicitan al alcalde, representante o legislador que se acerquen para una pronta solución y deslindar responsabilidades porque no pueden seguir viviendo así.