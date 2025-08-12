Más de 3 mil viviendas rurales acceden a electricidad en el último año, informa la Oficina de Electrificación Rural

Con una inversión que supera los B/. 7.4 millones, el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Electrificación Rural (OER) adscrita al Ministerio de la Presidencia, ha llevado energía eléctrica a 3,407 viviendas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso en todo el país.

Estas acciones forman parte del Plan de Electrificación Rural (PLAN-ER), cuyo objetivo es garantizar el acceso universal a la electricidad y mejorar la calidad de vida de los panameños que por décadas carecieron de este servicio.

El director de la OER, Antonio Clement, destacó que este avance representa una reducción del 4% en la pobreza energética del país, estimada en 85 mil hogares sin acceso a electricidad.

“Llevar electricidad a las comunidades es un adelanto. Pronto podrían tener también los servicios de telefonías, porque podrán cargar sus teléfonos o algún otro equipo. Es un gran avance para las comunidades y para las escuelas que igualmente se han incluido en los proyectos, mucho de los cuales tenían décadas de abandono, a pesar que eran solicitados y esperados por humildes familias durante las pasadas administraciones”, afirmó.

La estrategia gubernamental ha priorizado soluciones de bajo costo, incluyendo la extensión de redes eléctricas convencionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la instalación de sistemas solares fotovoltaicos con baterías de respaldo para garantizar suministro continuo. Programas como Mi Primera Luminaria han beneficiado a escuelas y hogares en zonas remotas, fuera del alcance del SIN.

Comunidades donde se habilitó el servicio eléctrico:

Comarca Ngäbe Buglé: 1,580 viviendas electrificadas

1,580 viviendas electrificadas Coclé: 681 viviendas electrificadas

681 viviendas electrificadas Bocas del Toro: 483 viviendas electrificadas

483 viviendas electrificadas Veraguas: 391 viviendas electrificadas

391 viviendas electrificadas Colón: 105 viviendas electrificadas

105 viviendas electrificadas Los Santos: 69 viviendas electrificadas

69 viviendas electrificadas Panamá Oeste: 56 viviendas electrificadas

56 viviendas electrificadas Herrera: 42 viviendas electrificadas

Comunidades con proyectos reactivados:

Otoal (Natá), Coclé

San Pedro y San Miguel Centro (Penonomé), Coclé

Clement instó a los representantes de corregimiento a unir esfuerzos con la OER para llevar electricidad a sectores que nunca han contado con ella. “No solo se enciende una luz, se lleva esperanza y progreso”, recalcó.

En materia administrativa, la actual gestión retornó la OER al Ministerio de la Presidencia, habilitó nuevas oficinas en la capital y un centro de operaciones en Coclé para mejorar la atención ciudadana.

El PLAN-ER forma parte de los compromisos del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que buscan erradicar la pobreza energética antes de final de década. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha servido de base para diseñar un plan georreferenciado que guiará los próximos pasos hacia el acceso universal a la electricidad en Panamá.