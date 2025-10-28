¿Precios bajos? IMA anuncia su calendario de agroferias para este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante este viernes, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
Jueves 30 de octubre
📍Los Santos
• Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas.
📍Colón
• Policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.
📍Coclé
• Casa local Sabana, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.
📍Chiriquí
• Rancho Comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón.
• Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.
📍Darién
• Cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.
📍Panamá Este
• Casa Comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.
📍Veraguas
• Casa Comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.
📍Herrera
• Casa Comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita.
📍Panamá
• Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panama.
📍Panamá Oeste
• Cancha techada del corregimiento de Santa Rita, distrito de La Chorrera.