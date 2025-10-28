Alcaldía de Panamá entrega 164 permisos a microempresarios para los desfiles patrios

Emprendedores contarán con autorización para ofrecer sus productos en las rutas de la Cinta Costera y Vía España los días 3 y 4 de noviembre

Oderay Varela - Redactora
28 de octubre 2025 - 13:51

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá realizó la entrega de 164 permisos a microempresarios que estarán laborando durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, en la Ruta 1 (Cinta Costera) y la Ruta 2 (Vía España).

El objetivo de esta iniciativa es brindar una oportunidad de ingresos adicionales a los emprendedores durante estas festividades. Muchos de los beneficiados manifestaron su entusiasmo y agradecimiento por la gestión.

El subdirector de Microempresa, Spencer Juárez, explicó que se otorgaron 84 permisos para la ruta de Vía España y 60 para la Cinta Costera, además de 20 carnés ambulantes para vendedores que participarán en ambas fechas.

Podría leer. Fiestas patrias: Más de mil banderas en mal estado serán cremadas en acto solemne previo a noviembre

Juárez recordó que cada vendedor debe portar su carné blanco y verde, el cual certifica su autorización para vender. También aclaró que los permisos son exclusivos para cada ruta: quienes tengan autorización para la ruta 1 no podrán vender en la ruta 2, y viceversa.

Asimismo, destacó que los permisos cuentan con un Código QR, lo que facilitará la verificación del personal autorizado por parte del Municipio de Panamá y del Ministerio de Salud, entidades que realizarán operativos de control durante las jornadas patrias.

Con información de Yamy Rivas

Temas relacionados

alcaldía fiestas patrias microempresarios
Si te lo perdiste
Lo último
stats