Alcaldía de Panamá entrega 164 permisos a microempresarios para los desfiles patrios

Emprendedores contarán con autorización para ofrecer sus productos en las rutas de la Cinta Costera y Vía España los días 3 y 4 de noviembre

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá realizó la entrega de 164 permisos a microempresarios que estarán laborando durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, en la Ruta 1 (Cinta Costera) y la Ruta 2 (Vía España).

El objetivo de esta iniciativa es brindar una oportunidad de ingresos adicionales a los emprendedores durante estas festividades. Muchos de los beneficiados manifestaron su entusiasmo y agradecimiento por la gestión.

El subdirector de Microempresa, Spencer Juárez, explicó que se otorgaron 84 permisos para la ruta de Vía España y 60 para la Cinta Costera, además de 20 carnés ambulantes para vendedores que participarán en ambas fechas.

Juárez recordó que cada vendedor debe portar su carné blanco y verde, el cual certifica su autorización para vender. También aclaró que los permisos son exclusivos para cada ruta: quienes tengan autorización para la ruta 1 no podrán vender en la ruta 2, y viceversa.

Asimismo, destacó que los permisos cuentan con un Código QR, lo que facilitará la verificación del personal autorizado por parte del Municipio de Panamá y del Ministerio de Salud, entidades que realizarán operativos de control durante las jornadas patrias.

Con información de Yamy Rivas