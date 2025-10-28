Fiestas patrias: Más de mil banderas en mal estado serán cremadas en acto solemne previo a noviembre

👉🏻 Diversas entidades públicas y privadas entregaron banderas para este acto. 👉🏻 Estas serán cremadas este miércoles 29 de octubre, a las 10:30 a.m., en un acto solemne que marcará la bienvenida al mes de la patria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 1,010 banderas en mal estado fueron recibidas por la Gobernación de la provincia de Panamá durante el mes de octubre. Estas serán cremadas este miércoles 29 de octubre, a las 10:30 a.m., en un acto solemne que marcará la bienvenida al mes de la patria.

La vicegobernadora Yesenia Sánchez explicó que el evento se organiza con el respaldo de la Asociación de Muchachas Guías, garantizando el trato ceremonial y respetuoso que merece el emblema nacional, tanto en el caso de las banderas de tamaño regular como las que ondearon en la cima del cerro Ancón.

Por su parte, Vladimir Berrío-Lemm, director de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (Conasina), recordó que las banderas con dimensiones de un metro por un metro y medio o mayores se deterioran con el tiempo, y que, al haber sido bendecidas y utilizadas en actos oficiales y representaciones dentro y fuera del país, no deben ser desechadas en la basura, sino incineradas en una ceremonia protocolar de despedida patriótica.

Entre las entidades públicas y privadas que entregaron banderas para este acto se encuentran la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, la Lotería Nacional de Beneficencia, el Banco Nacional de Panamá, la Corte Suprema de Justicia, la empresa Recimetal, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley 34 del 15 de diciembre de 1949 y el Decreto Ejecutivo 337 del 22 de diciembre de 2017, los cuales establecen el Manual de Procedimiento, Diseño y Uso de los Símbolos de la Nación, documento que define las normas y prácticas correctas para el uso de la Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo de Armas.