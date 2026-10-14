Precios de la gasolina y el diésel sufrirán modificaciones este viernes

La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios para los combustibles que empezarán a regir a partir de este viernes 16 de octubre.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos mantendrá su precio en 1.424 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos disminuye 0.04 centavos, situándose en 1.28 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.01 centavos, alcanzando un precio de 1.52 por litro.

a ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.424

B/.1.424 Gasolina de 91 octanos: B/.1.28

B/.1.28 Diésel: B/.1.52

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 30 de octubre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.