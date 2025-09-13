Premios Juventud 2025: Alcaldía de Panamá organiza media maratón como antesala deportiva

Ciudad de Panamá/La cuenta regresiva hacia los Premios Juventud 2025 comenzará con mucha energía. Esto, luego de que la Alcaldía de Panamá anunció el lanzamiento oficial de la Media Maratón Panamá 2025 para este domingo 21 de septiembre.

Este evento que servirá como antesala de la gran gala juvenil promete reunir a miles de corredores en la cinta costera.

La cita será el domingo a las 6:00 a.m., con salida en la Plaza de las Banderas, para recorrer las distintas categorías de la competencia: 1, 5, 10 y 21 kilómetros.

La jornada, que será Pet Friendly e inclusiva para personas con discapacidad, busca promover la vida saludable, la integración comunitaria y el espíritu juvenil en un marco festivo y vibrante, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía.

Tras cruzar la meta, los corredores y asistentes podrán disfrutar del Gran Coffee Party, una experiencia que exaltará el talento y la energía de la juventud con café panameño, música y actividades recreativas. Será el cierre perfecto para una jornada que combina actividad física, cultura y sabor local.

Los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el próximo jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, contarán con la participación de más de 20 artistas nacionales e internacionales. Entre los confirmados destacan Maluma, Farruko, Camilo, Willy Colón, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Nando Boom y El Boza, lo que anticipa un espectáculo de gran impacto cultural y mediático para Panamá.

Para conocer más detalles e inscribirse, visite papaya25.info/evento/media-maraton-panama.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.