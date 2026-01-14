Preocupación por robos a mano armada en comercios del distrito de Barú

Este hecho se convierte en el segundo robo a mano armada reportado en menos de una semana en el distrito de Barú.

Chiriquí/Residentes del distrito de Barú, específicamente del barrio de San Vicente, en Puerto Armuelles, manifestaron su preocupación tras registrarse un robo a mano armada en un local comercial, ocurrido en días recientes.

De acuerdo con los testimonios, cuatro delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en un establecimiento comercial de propiedad de ciudadanos asiáticos, donde sustrajeron todo el dinero que se encontraba en la caja registradora.

Además, los sujetos se llevaron diversas pertenencias del local, así como dinero en efectivo y teléfonos celulares de las personas que se encontraban dentro del comercio realizando compras en ese momento.

🔗Puedes leer: Decomisan 900 envases con fresas de presunto contrabando en Chiriquí

Este hecho se convierte en el segundo robo a mano armada reportado en menos de una semana en el distrito de Barú, situación que ha generado alarma entre los moradores y comerciantes del área, quienes temen por su seguridad.

Ante este panorama, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para que se refuercen los operativos de seguridad, solicitando mayor presencia policial y acciones coordinadas por parte del Servicio Nacional de Fronteras, con el fin de dar con el paradero de los responsables de estos delitos y prevenir nuevos hechos delictivos en el distrito.

Con información de Iván Saldaña.