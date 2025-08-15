Mulino busca que Puerto Armuelles 'salga de la depresión' con la construcción del nuevo muelle

Comentó que Costa Rica también tiene las intenciones de construir una carretera que llegue hasta Punta Burica, por el territorio tico, lo que contribuirá a la interconexión de los países.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino realizó un recorrido por la construcción del nuevo puerto multipropósito en la ciudad de Puerto Armuelles, ubicado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. El proyecto que impulsa su administración para la reactivación económica de esta región, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ya registra un 50 % de avance.

Para Mulino es prioridad que Puerto Armuelles, lugar donde operó la extinta compañía Chiriqui Land Company por décadas, “salga de la depresión” en la que quedó tras la salida de la multinacional estadounidense.

“Todos aquí en Puerto Armuelles dependían de un solo empleador: la Chiriqui Land Company. Lo mismo que está pasando en Bocas del Toro, aquí está el ejemplo de lo que pasó cuando se fue un monoempleador”, expresó Mulino en referencia a la salida de Chiquita Panamá de Bocas del Toro.

Según el mandatario, el muelle es para alojar buques de carga tipo panamax, para comerciar aceite de palma, ya que se siembra en gran cantidad en la región, pero también busca ser utilizado para cualquier tipo de mercadería que pueda venir de Costa Rica.

Comentó que el país vecino también tiene las intenciones de construir una carretera que llegue hasta Punta Burica, por el territorio tico, lo que contribuirá a la interconexión de los países.

“Estamos buscando una conexión logística importante con Centroamérica más el ferrocarril, que la idea es esa, que se haga para movilizar carga hacia nuestros puertos y nuestro Canal”, detalló Mulino.

Como el objetivo es reactivar la economía de la región, la AMP estableció una alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para implementar una oferta formativa orientada a fortalecer las capacidades de la comunidad y aprovechar las oportunidades que traerá esta obra.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por ministros de Estado, autoridades locales y el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona.

