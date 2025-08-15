'La neutralidad del Canal es nuestra mejor defensa', advierte analista ante tensiones EEUU–China

El contexto actual coloca al canal de Panamá en el centro de una disputa estratégica que involucra a las dos mayores potencias del mundo.

Ciudad de Panamá/En su 111 aniversario del primer tránsito y 25 años bajo administración panameña, el canal de Panamá enfrenta una nueva etapa de protagonismo internacional. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su promesa de campaña de “recuperar el Canal” ha generado tensiones diplomáticas, colocándolo en medio de la guerra comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China.

La analista política y periodista María Cristina Ramírez afirmó que “Panamá nunca había tenido tanto protagonismo a nivel internacional ni tantas personas queriendo saber qué es lo que está ocurriendo en Panamá” como desde el inicio del gobierno de Trump. Esta atención se evidenció en el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Panamá, donde representantes de ambas potencias “utilizaron Panamá para atacarse el uno al otro”.

"Somos los protagonistas de una nueva competencia mundial que ya analistas dicen que estamos en el medio de una nueva guerra fría y parece que donde las dos grandes potencias quieren reclamar un área nueva de interés es Panamá", señaló la politóloga.

Neutralidad

La neutralidad del Canal es, según Ramírez, “nuestra mejor defensa” frente a cualquier crisis internacional. Recordó que todas las potencias han entendido su valor estratégico y que su preservación es vital. Sin embargo, advirtió que “mantenerse neutral nos va a costar más” ante la creciente presión de Estados Unidos para que Panamá tome partido en su disputa con China.

Aunque la relación monetaria y comercial con Washington es estrecha —el dólar es la moneda de curso legal en el país—, la experta destacó que tampoco se puede ignorar la relevancia de China como potencia económica global.

La posición de Panamá debe mantenerse neutral, que no va a ser fácil a medida que las tensiones vayan sumándose en medio de estas dos potencias”, indicó.

Inversión

Pero en medio de esta guerra comercial, Panamá podría sacar ventaja para atraer inversión extranjera. “Es un momento que podemos usar este protagonismo… para volver a posicionar Panamá como un país donde venir a invertir”, señaló Ramírez.

El auge del nearshoring y friendshoring, que busca acercar las cadenas de suministro a países aliados, abre un nuevo espacio para Panamá gracias a su ubicación estratégica. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad, la experta advirtió que es clave garantizar estabilidad social, seguridad jurídica y un combate real contra la corrupción, factores que en los últimos años se han visto afectados por crisis políticas y protestas.

La guerra Rusia–Ucrania y la cumbre Trump–Putin

Sobre la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, Ramírez señaló que, aunque marcada por tensiones, “el tema de comercio, sanciones y posibles deals económicos va a estar mucho más arriba en la agenda de lo que la gente piensa”.

En cuanto al conflicto en Ucrania, fue tajante: “No creo que va a haber un cese de fuego definitivo… todavía no hay una expectativa real de que pueda haber un cese de fuego, excepto que Donald Trump esté dispuesto a ceder gran parte del territorio recuperado, que para entonces para Ucrania y para el resto de Europa sería inaceptable”.

Para la analista, la reunión podría derivar en anuncios sobre sanciones económicas más que en un acuerdo de paz, especialmente considerando los recientes avances militares de Rusia y la falta de consenso interno en la Casa Blanca sobre cómo manejar el tema.