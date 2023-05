Presidente Cortizo reconoce 'falta de controles' en pérdida de medicamentos de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, Laurentino Cortizo, hizo un balance sobre los temas que preocupan a la población entre ellos la sequía que enfrenta el país, la pérdida de medicamentos en la Caja de Seguro Social, el futuro de Programa de Invalidez Vejes y Muerte, entre otros.

En este sentido resaltó, que las prioridades están enfocadas en la producción de agua no solo para alimentación, sino también para consumo humano y el uso del Canal de Panamá.

Ante esto, en materia de alimentación, el mandatario hizo referencia al plan de contingencia que ha puesto en marcha el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), al cual le ha estado dando seguimiento “todos los días”, en especial a la perforación de pozos de agua.

No obstante, está consciente que, pese a las últimas lluvias, hace falta “mucha agua”, para poder cubrir las necesidades tanto de las cuencas productoras de agua, como de los lagos.

En cuanto a los planes por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, (Idaan), resaltó la adquisición de súper perforadoras y nuevos tanques cisternas.

Perdida de medicamentos

En otro tema, el presidente también se pronunció sobre las investigaciones que se siguen por el caso de la perdida de medicamentos en la Caja de Seguro Social, en específico, el Fentanilo.

“Este es un tema de alta prioridad para el país; las investigaciones deben ser muy rigurosas y tienen que ir hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Añadió que, con el nuevo caso, se tienen que hacer los correctivos necesarios porque esto lo que indica que “hay falta de control”.

Adicionalmente, señaló, que en la mesa de medicamentos se está haciendo esfuerzos en materia de abastecimiento, sin embargo, cuando casos como los antes mencionados ocurren, les indica que existe un problema de inventario y control y “eso no puede pasar”.

Programa de Invalidez, Vejez y Muerte

En torno a la CSS, Cortizo abordó la situación del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que calificó de suma importancia, no sin antes recalcar que la entidad de salud es autónoma del Estado.

No obstante, de acuerdo con el presidente, esto no significa que no estén pendientes de opciones podrían implementar para realizar cambios que ayuden a este programa. Recomendó el retorno a la mesa del dialogo.

Las palabras del mandatario se dieron en medio de un conversatorio posterior a la inauguración del nuevo y moderno Almacén Nacional de Medicamentos e Insumos Sanitarios (ANIS), el cual permitirá un mejor manejo de la distribución y abastecimiento de medicamentos en todas las regiones de salud del país.

Con información de Elizabeth González