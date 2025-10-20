Presidentes Mulino y Peña impulsan integración estratégica entre Panamá y Paraguay

Mulino resaltó logros concretos del acercamiento bilateral, como el inminente primer envío de carne paraguaya a Panamá para exportación y la posibilidad de establecer empresas de fabricación de medicamentos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, arribó este lunes a la Presidencia de la República de Panamá para sostener una reunión bilateral con el mandatario panameño José Raúl Mulino. El encuentro marcó un hito en las relaciones entre ambas naciones, centrado en profundizar la cooperación económica, comercial y de conectividad regional, en el marco de la incorporación de Panamá al Mercosur.

Durante la reunión, el presidente Mulino destacó que “la integración es el futuro” y subrayó que “no nos podemos quedar cada quien dueño de su capilla porque no vamos a crecer”. Anunció que Panamá formalizará su adhesión al bloque sudamericano el próximo 2 de diciembre en Brasilia, un paso que calificó como “estratégico” para el desarrollo conjunto.

Mulino resaltó logros concretos del acercamiento bilateral, como el inminente primer envío de carne paraguaya a Panamá para exportación y la posibilidad de establecer empresas de fabricación de medicamentos —genéricos y no genéricos— en territorio panameño con inversión paraguaya. Además, destacó el rol de Copa Airlines, con frecuencias semanales a 16 ciudades del Mercosur, como “una puerta gigantesca” para el turismo, el comercio y las finanzas.

Nota relacionada: Mulino y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablan sobre la democracia en Latinoamérica

Por su parte, el presidente Santiago Peña elogió la visión integradora de Mulino y calificó a Panamá como “el verdadero hub de las Américas”, gracias al canal de Panamá y al aeropuerto de Tocumén, clave para la conectividad de Paraguay con el mundo. “Por mucho tiempo anhelamos que Panamá mirara hacia el sur”, afirmó Peña, quien recordó que su país, antes descrito como “una isla rodeada de tierra”, ha avanzado en dos décadas hacia una integración activa con la región.

Te puede interesar: Presidente Mulino y secretario general de la OEA analizan la situación geopolítica del hemisferio

Ambos mandatarios coincidieron en que la relación bilateral está alcanzando “un nivel que nunca antes habíamos visto”. Peña expresó su “gran aprecio personal” por Mulino y celebró el trabajo coordinado entre ministerios, embajadas y sectores privados de ambos países. “Veo con tremendo optimismo este proceso de integración”, dijo, al tiempo que destacó el potencial de generar empleo, inversión y desarrollo humano mediante la cooperación estratégica.

La visita incluye también un discurso del presidente paraguayo ante la Asamblea Nacional de Panamá, donde reforzó el compromiso de su gobierno con la alianza regional.