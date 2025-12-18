Panamá y países de la región llaman a respetar resultados electorales en Honduras

La alianza regional respaldó la necesidad de que las instituciones del Estado hondureño actúen de manera inmediata, responsable y profesional, con el fin de preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular.

Los países miembros de la Alianza de Estados para el Desarrollo en Democracia (ADD) expresaron su respaldo al respeto del proceso electoral en Honduras, ante los acontecimientos registrados tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

En un pronunciamiento conjunto divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, los Estados de la ADD informaron que tomaron nota del llamado público realizado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que se garantice la protección de las personas, las instalaciones y el material electoral, específicamente en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

La alianza regional respaldó la necesidad de que las instituciones del Estado hondureño actúen de manera inmediata, responsable y profesional, con el fin de preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular.

Asimismo, los países miembros reiteraron que el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas es un principio innegociable, y recordaron que uno de los valores fundamentales de la democracia es la aceptación responsable de los resultados electorales por parte de quienes no resulten favorecidos.

En el comunicado, también se hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los observadores internacionales para que continúen acompañando el proceso, como una contribución a la preservación del orden democrático y el Estado de derecho en Honduras.

De igual forma, instaron a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea a mantenerse atentos hasta la finalización del conteo electoral.

Finalmente, los Estados miembros de la ADD reiteraron su solidaridad con el pueblo hondureño y su firme compromiso con la democracia, la legalidad, la paz y el respeto irrestricto a los resultados electorales legítimos.

El pronunciamiento fue emitido en Panamá, el 18 de diciembre de 2025.