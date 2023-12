Presupuesto General 2024 siguen sin fecha de discusión en la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá/Hace unas semanas el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, anunció que se realizaría un recorte presupuestario a varias instituciones para lograr el ajuste a la baja del presupuesto, sin embargo, a la fecha se desconoce cuál será el ajuste que presentará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Asamblea Nacional.

El 31 de diciembre es la fecha límite que tiene la Asamblea Nacional para ser llamada a sesión extraordinaria para discutir el 'reajustado' Presupuesto General del Estado 2024.

El presupuesto presentado anteriormente fue ampliamente criticado por la el gran aumento respecto al del 2023, más de 5 mil millones de dólares. El monto presentado a mediados de año fue de $32 mil 754 millones de dólares.

¿Qué pasa si no se discute este año?

En primera instancia, si el ministro de Economía y Finanzas, presenta el presupuesto y este es rechazado por no cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el 1 de enero de 2024, empezaría a regir el mismo presupuesto de 2023. Por otro lado, si llega a la Asamblea y los diputados no tienen el tiempo para su discusión antes que finalice el año, entonces, entraría en vigencia el presupuesto inicial que fue presentado por el Ejecutivo sin ningún tipo de recorte, es decir, los $32 mil 754 millones de dólares.

El diputado Juan Diego Vásquez, miembro de la Comisión de Presupuesto, considera que, la razón por la que aún el MEF no ha presentado el presupuesto es porque "o no quieren presentarlo a tiempo para que no se pueda analizar con la debida diligencia o no tienen la capacidad de armarlo".

En amboscasos, es algo que desnuda una vez más la capacidad y la voluntad del Gobierno en hacer lo que al final es su trabajo", señaló Vásquez.

Vásquez espera que el presupuesto sea presentando esta semana, para que no se dé una discusión acelerada tal y como sucedió con la aprobación del contrato minero.

De momento, el MEF continua en total silencio sobre los avances del reajuste en el presupuesto y el Ejecutivo tampoco ha anunciado fechas para la sesión extraordinaria.

Con información de María De Gracia