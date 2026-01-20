Basura San Miguelito: Procuraduría abre investigación de oficio tras señalamientos de representante de Belisario Porras

La investigación surge a raíz de las declaraciones del representante Javier Valverde sobre un supuesto soborno para apoyar a Revisalud.

La Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación de oficio tras los señalamientos realizados por el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, durante la sesión del Consejo Municipal del distrito de San Miguelito este martes 20 de enero.

De acuerdo con la institución, la actuación se enmarca en el cumplimiento de su mandato constitucional y legal, por lo que se activaron los mecanismos correspondientes para recabar información, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas.

La Procuraduría reiteró que su intervención se fundamenta en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, y responde a su compromiso permanente de combatir cualquier manifestación de corrupción que atente contra la ética pública y la confianza ciudadana.

La institución señaló que el proceso se encuentra en etapa inicial y que continuará desarrollando las diligencias necesarias conforme a lo establecido en la ley.

Señalamientos

Durante la sesión del Concejo Municipal de San Miguelito, el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, denunció públicamente un presunto intento de soborno por 100 mil dólares para que apoyara a la gestión de la empresa Revisalud, que hasta el pasado 18 de enero mantenía la concesión para la recolección de basura en el distrito.

En su intervención, Valverde aseguró que se encuentra evaluando una posible denuncia luego que personas a las que calificó como lobistas acudieron a su junta comunal con una oferta económica. “Recibí un día la visita de lobistas que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud”, afirmó ante el pleno.