Productores de sandía de Calobre solicitan espacio permanente en Merca Panamá

Productores de sandía del distrito de Calobre solicitaron a las autoridades la habilitación de un puesto permanente en Merca Panamá, como una alternativa para enfrentar uno de los principales problemas que afecta al sector: la comercialización del producto.

Durante un encuentro con representantes del sector agropecuario, los productores explicaron que la falta de un espacio fijo para vender su cosecha ha provocado pérdidas económicas, ya que en muchos casos la sandía se queda sin salida al mercado o es adquirida por intermediarios que no cumplen con los pagos.

Otro de los temas planteados fue el mejoramiento de los caminos de acceso, así como el uso indebido del nombre “sandía de Calobre” por parte de productores de otras regiones del país, lo que, según señalaron, afecta la identidad y el valor de su producto.

“Nosotros no podemos identificar una sandía como se identifica el ganado. Por eso necesitamos un puesto específico donde los productores podamos llevar y vender nuestro producto”, manifestó uno de los productores durante la reunión.

Además, denunciaron que algunos compradores retiran la mercancía y no la pagan, situación que ha impactado de forma severa la economía de las familias dedicadas a esta actividad agrícola.

Las autoridades presentes indicaron que se trabaja en alternativas para apoyar a este sector productivo, entre ellas la organización de los agricultores en asociaciones, lo que permitiría fortalecer la comercialización y facilitar el acceso a programas de apoyo estatal.

En el encuentro participaron funcionarios de distintas coordinaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, incluyendo el director nacional de Agricultura, quienes reiteraron su compromiso de acompañar a los productores en la búsqueda de soluciones.

Información de Ney Castillo