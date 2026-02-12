Profesionales del sector hotelero y gastronómico se reunirán en Expo Horeca Panamá 2026

Además de las conferencias, el programa incluirá talleres y espacios de diálogo entre proveedores, distribuidores y actores clave del turismo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Profesionales que gestionan hoteles, restaurantes y cafés en el país se reunirán los días 5 y 6 de marzo en el Megapolis Convention Center, sede de la segunda edición de Expo Horeca Panamá, un encuentro enfocado en la actualización, el análisis estratégico y las oportunidades comerciales del sector.

Tras reunir a 1,500 profesionales y 76 empresas proveedoras en su primera edición, la plataforma regresa en 2026 con una propuesta ampliada que busca fortalecer la toma de decisiones y el desarrollo estratégico del sector. En esta ocasión, el evento contará con una zona de innovación más robusta, con mayor participación de empresas proveedoras nacionales e internacionales, así como una presencia reforzada de asociaciones y cámaras empresariales vinculadas a la industria.

La agenda académica estará estructurada en dos grandes segmentos. El primero, Turismo 360, abordará temas relacionados con el comportamiento del visitante, la competitividad de los destinos y la importancia de una estrategia integral en turismo. El segundo, HORECA Skills, se centrará en la gestión del negocio, rentabilidad, compras, digitalización y operación, ofreciendo herramientas prácticas para directores, gerentes y propietarios.

Además de las conferencias, el programa incluirá talleres y espacios de diálogo entre proveedores, distribuidores y actores clave del turismo, con el objetivo de brindar a los asistentes —tanto de zonas urbanas como rurales— la oportunidad de comparar modelos de negocio y adaptarse a las dinámicas actuales del mercado.

La edición 2026 también marca un avance en la integración del sector, con un mayor número de asociaciones y gremios que se suman como aliados estratégicos. Esta articulación responde al propósito central del evento: reunir a todos los actores de la industria en un mismo espacio para facilitar análisis, generar relaciones de valor y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Sobre la proyección regional del proyecto, Ligia Illescas, fundadora y directora de Expo Horeca, destacó que la iniciativa avanza hacia un modelo LATAM. “Expo Horeca avanza hacia un modelo LATAM que busca reunir a los actores de la industria en un solo espacio. Estamos dando los primeros pasos para que Panamá se consolide como la sede de Expo Horeca LATAM”, señaló.

Luego de su realización en Panamá, la gira continuará en Guatemala, donde se celebrará la primera edición de Expo Horeca los días 16 y 17 de abril, y posteriormente en Honduras el 28 y 29 de mayo, país que desarrollará su cuarta edición. Este recorrido permitirá a proveedores y profesionales conocer distintos mercados, ampliar su red de contactos y explorar nuevas oportunidades comerciales en la región.