Prohíben eventos en comarca Ngäbe Buglé por brote de tosferina y piden a la población vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la alerta sanitaria en la comarca Ngäbe Buglé debido al brote activo de tosferina, que ya provocó la muerte de una joven de 17 años, según informó la institución el pasado fin de semana.

La medida se aplica específicamente en el corregimiento de Soloy, donde se identificaron los casos. El Minsa también notificó a las autoridades de Costa Rica sobre la situación que enfrenta la región, con el fin de mantener la vigilancia transfronteriza ante la enfermedad.

La directora nacional de Salud, Yelkis Gil, lamentó el fallecimiento de la adolescente, subrayando que se trata de una enfermedad prevenible mediante la vacunación.

Agregó que el equipo de epidemiología se encuentra en el terreno realizando visitas casa por casa, jornadas de vacunación por bloqueo y brindando tratamiento a los casos confirmados y sospechosos.

En la región, las autoridades prohibieron actividades bailables, festivas y religiosas, así como cualquier evento que implique aglomeraciones, para evitar la propagación del contagio. Además, se emitió una advertencia sanitaria para quienes viajen hacia sectores cercanos como Tierras Altas, Renacimiento y Costa Rica.

En la provincia de Veraguas, aunque no se han registrado casos, las autoridades se mantienen en estado de alerta e instan a la población a acudir a los centros de salud para verificar su esquema de vacunación y aplicarse la dosis correspondiente en caso de no estar protegidos.

