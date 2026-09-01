Promtur presenta la marca país ‘Panamá, anfitrión del mundo’ ante la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio destaca que esta herramienta impulsará la confianza, la atracción de inversiones y la creación de empleos.

Ciudad de Panamá/El director general de Promtur, Salomón Shamah, presentó formalmente ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) la nueva identidad gráfica y estratégica "Panamá, anfitrión del mundo".

Durante la sesión de cortesía de sala, Shamah expuso la proyección internacional que busca posicionar al país como un destino clave para las inversiones, el comercio global, el establecimiento de empresas y el fortalecimiento del turismo.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, resaltó la importancia de este avance para el desarrollo económico del país.

"Un país con una marca fuerte, que es lo que queremos que se convierta en una marca fuerte en el tiempo, le da mayor identidad al país. Y esa mayor identidad debería generar más confianza, y más confianza, entonces eso genera inversión, genera más oportunidades para nuestro país, para los panameños. Y creo que de eso se trata. Después de 2 años, si no me equivoco, de no tener una marca país, finalmente contamos con una", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio.

Con esta presentación ante el sector privado, Promtur y la Cámara de Comercio alinean esfuerzos para maximizar la atracción de capitales, impulsar la competitividad internacional y generar nuevas oportunidades de trabajo para la población panameña.