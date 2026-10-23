Pronostican lluvias significativas para este fin de semana en gran parte de Panamá

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, ráfagas de viento y deslizamientos, principalmente en el occidente y las provincias centrales del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aviso de vigilancia por lluvias significativas en Panamá se mantiene vigente hasta este 24 de octubre, ante la persistencia de sistemas atmosféricos activos que podrían generar precipitaciones intensas en distintas regiones del territorio nacional.

Pilar López, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), informó que las lluvias más fuertes se registran en la provincia de Chiriquí, tanto en tierras altas como en tierras bajas, así como en la península de Azuero. Estas condiciones podrían continuar durante los próximos días.

Otros sectores que también podrían verse afectados son la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Coclé, mientras que se esperan precipitaciones de menor intensidad hacia el oriente del país.

López recomendó prestar especial atención a las provincias centrales y al occidente de Panamá durante las próximas 48 horas. Además, advirtió que el aviso de vigilancia podría extenderse debido a la actividad de los sistemas meteorológicos, que mantienen la posibilidad de lluvias significativas a lo largo de la semana.

Aunque actualmente no se observan ondas tropicales, la meteoróloga explicó que las precipitaciones podrían presentarse con fuertes intensidades y estar acompañadas de ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en algunos sectores.

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Precaución ante las condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, López indicó que, por el momento, se mantienen dentro de los rangos normales. Sin embargo, señaló que podría registrarse marea alta los días 26 y 27 de octubre.

Ante este escenario, recomendó extremar las precauciones si las lluvias intensas coinciden con las mareas altas, debido al posible incremento de las afectaciones en áreas vulnerables.

Sinaproc mantiene alerta amarilla en tres distritos

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó la alerta a amarilla en los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y en el distrito de Tonosí, en Los Santos, debido a las lluvias que afectan estas zonas.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia durante este fin de semana.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran evitar cruzar ríos y quebradas, mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos, no transitar por calles inundadas y evitar la exposición a tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para proteger su vida y la de sus familias.

Con información de Jessica Román

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