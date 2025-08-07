Proponen acuñar monedas conmemorativas del Palacio de las Garzas

Ciudad de Panamá/La ministra encargada de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que autoriza la creación de una colección de monedas conmemorativas en honor al Palacio de Garzas, sede de la Presidencia de la República.

La iniciativa busca resaltar la importancia cultural y simbólica del edificio, construido en 1673 y convertido en residencia presidencial desde 1875. Su restauración en 1922, durante el gobierno de Belisario Porras, marcó una nueva etapa en su historia. El nombre por el que hoy se le conoce fue atribuido por el poeta Ricardo Miró.

El proyecto contempla la acuñación de monedas de colección en denominaciones de B/.1, B/.20, B/.50, dirigidas a coleccionistas e inversionistas. El proceso se realizará en coordinación con el Banco Nacional de Panamá entre los años 2025 y 2029, conforme a las necesidades definidas por las instituciones involucradas.

Además del valor histórico y numismático, el proyecto tiene un componente social: los fondos recaudados por la venta de estas monedas serán destinados a las obras sociales del despacho de la primera dama, enfocados en la niñez, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Parte de los recursos también beneficiará a la Asociación Pro-Obras de Beneficencia (APROB).

"Este proyecto no solo promueve el orgullo por nuestra historia y patrimonio, sino que también contribuye directamente a causas sociales que impactan positivamente a las poblaciones más necesitadas del país", señaló la ministra Eida Gabriela Sáiz.

Durante la presentación también estuvieron presentes el director general de Tesorería, Vladimir Sáenz, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, y representantes del Despacho de la primera dama.