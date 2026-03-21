Más del 95% de las fincas chiricanas son certificadas libres de brucelosis

La Brucelosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al ganado bovino, porcino y caprino.

En el marco de la Feria Internacional de David se desarrolló un encuentro agropecuario que reunió a pequeños y medianos productores de toda la provincia de Chiriquí, donde se resaltaron avances en sanidad animal y producción.

Durante la actividad, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) entregó certificaciones a diversas fincas de la región que han sido declaradas libres de brucelosis, tras cumplir con los parámetros sanitarios establecidos por la institución.

De acuerdo con los responsables del programa, actualmente más del 95% de las fincas en la provincia están certificadas como libres de brucelosis, un indicador clave para fortalecer la producción ganadera y la calidad sanitaria del país.

Impulso a la exportación y seguridad alimentaria

En el evento, el viceministro de Desarrollo Agropecuario abordó temas relacionados con la seguridad alimentaria, los programas para el repoblamiento del hato ganadero y las estrategias que impulsa el Estado para fortalecer la exportación de carne panameña, especialmente hacia mercados como Estados Unidos.

Por su parte, Manuel Ramón Guerra, presidente del patronato de la feria, destacó que durante los 11 días del evento se ha priorizado el fortalecimiento del sector agropecuario nacional, mediante actividades orientadas a mejorar las técnicas de producción y actualizar a los productores sobre las nuevas tendencias del sector.

La feria se consolida así como un espacio clave para la capacitación, innovación y crecimiento del sector agrícola y pecuario en Panamá.

¿Qué es la brucelosis y cuáles son sus consecuencias?

La Brucelosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al ganado bovino, porcino y caprino, y que puede transmitirse a los seres humanos. En animales, puede provocar abortos, infertilidad y disminución en la producción de leche, generando importantes pérdidas económicas para los productores.

En humanos, la brucelosis se manifiesta con síntomas como fiebre, sudoración, fatiga, dolor muscular y articular, y puede convertirse en una enfermedad crónica si no se trata adecuadamente.

Por ello, mantener fincas certificadas como libres de brucelosis es fundamental para garantizar la salud pública, la seguridad alimentaria y la competitividad del sector ganadero.

**Con información de Medetrio Ábrego Samudio**