Presunta negligencia médica le costó la vida a una mujer en Chiriquí

Los familiares de Ana Judith Moreno Espinoza, de 25 años, quien falleció en medio de las labores de parto, dijeron que no se le dio la atención necesaria a tiempo, lo que le causó complicaciones graves que la llevaron a la muerte.

Martínez Grimas, explicó que los hechos se dieron el sábado 10 de marzo, cuando su esposa ingresó al hospital en David tras romper fuente, pero pasaron muchas horas antes de que fuera atendida pese a que ella se quejaba de dolor.

La nuera de esta joven mujer, Rocío Grimas, dijo que llegaron al Materno Infantil a las 10:00 a.m., pero no fue sino a las 12:00 a.m., que les llamaron para decirles que Ana Judith había muerto, pero que le habían podido salvar la vida a su hija.

Durante la llamada le pidieron el número de cédula a su esposo, para que pudiera pasar a reconocer el cuerpo de su pareja.

Los familiares, piden que se hagan las investigaciones debidas, porque la atención no fue la mejor.

Personal del hospital se defiende

Por su parte, el director médico del Materno Infantil José de Obaldía, Johnny Parra, rechazó que se haya actuado con negligencia médica, resaltando que se dieron complicaciones inherentes a estos procedimientos de parto.

Según Parra, la mujer habría entrado en un paro respiratorio, donde los médicos procedieron a darle reanimación por más de 45 minutos, pero como no se pudo lograr su recuperación, se procedió a hacerle una cesárea para salvar al bebé que nació sana y salva.

La niña aún se mantiene en la sala de cuidados intensivos intermedio, pesó ocho libras y podría ser entregada en las próximas horas a sus familiares.