Atropello en la Loma de Santa Rita deja la primera víctima por accidente tránsito en Veraguas en 2026

El hecho ha encendido nuevamente las alertas de las autoridades, quienes advierten que este tramo vial es altamente peligroso y registra con frecuencia accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias graves.

Veraguas/La primera víctima fatal por accidente de tránsito en la provincia de Veraguas en lo que va de 2026 en la bajada conocida como la Loma de Santa Rita, ubicada en la carretera nacional que conduce al distrito de Soná, donde una persona murió por atropello.

Conductores que transitan regularmente por la zona y autoridades coinciden en que la Loma de Santa Rita requiere de extrema precaución, sobre todo para quienes no conocen bien la vía. Recomiendan no exceder velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora, ya que las pendientes y condiciones del camino aumentan el riesgo de siniestros.

“No hay apuro. Porque realmente el que no conoce la carretera, téngalo por seguro, puede llegar a tener un accidente. Ya este año se han registrado varios accidentes”, advirtió Eduardo Chen, jefe regional del Cuerpo de Bomberos.

Mientras tanto, las autoridades del Ministerio Público en Veraguas han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho vial.

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a conductores y peatones a respetar las normas de tránsito, reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad.

Con información de Ney Castillo