Accidente fatal en Coclé: ciclista de 55 años muere atropellado en la vía Interamericana en Natá

El hecho se registró la madrugada del sábado 31de octubre en un tramo de la vía Interamericana en Natá.

Un hombre de aproximadamente 55 años murió atropellado por un vehículo tipo sedán mientras se desplazaba en bicicleta por la vía Interamericana, a la altura del Colegio Mariano Prado Araúz, en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba en su bicicleta cuando fue impactada por el automóvil. A consecuencia de las lesiones sufridas, el hombre falleció en el lugar del accidente.

Al sitio acudieron unidades de emergencia y agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Por el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han precisado las causas que provocaron el atropello.

El hecho se registró la madrugada del sábado 31de octubre en un tramo de la vía Interamericana en Natá, una de las principales rutas de circulación vehicular de la provincia de Coclé.

La muerte de este ciclista vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes utilizan este tipo de vehículo para desplazarse por carreteras de alto tránsito, donde comparten la vía con automóviles y vehículos de carga. Ante este tipo de accidentes, las autoridades de tránsito reiteran la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la atención al conducir y guardar una distancia prudente de los ciclistas, especialmente durante las horas de menor visibilidad, para evitar que más familias tengan que enfrentar una tragedia.

*Con información de Nathalie Reyes*