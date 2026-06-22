Acudientes exigen mayor seguridad en el colegio José Guardia Vega de Colón

Colón/La preocupación y la indignación se han apoderado de los acudientes en la provincia de Colón, luego de que se registraran graves hechos de violencia dentro del Colegio José Guardia Vega.

La comunidad escolar se encuentra en máxima alerta tras un reciente altercado que dejó como saldo a dos estudiantes heridos con arma blanca, un incidente que ha encendido las alarmas sobre la seguridad interna del plantel educativo.

A pesar de que las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) han intentado minimizar el impacto enfocándose en programas de valores, los padres de familia aseguran que las medidas actuales son insuficientes y exigen acciones drásticas inmediatas para frenar la delincuencia y el posible pandillerismo en las instalaciones.

Cuestionan efectividad

Tras una asamblea general convocada de urgencia, las respuestas de las autoridades no lograron convencer a los tutores, quienes sienten que el problema de la inseguridad escolar está siendo evadido por los directivos.

Sulitza Lander, acudiente del centro educativo, manifestó de forma contundente su descontento con el manejo de la situación: “Creo que la reunión quedó en nada porque en realidad lo único que pudieron decirnos es que continúan las clases y que ese es un problema de familia, no es a lo interno del colegio y que los niños tienen que venir ya dotados de su casa, o sea, experimentados y con la buena conducta de los hogares”.

Advertencia por robos y amenazas de pandillas

La gravedad de la situación va más allá de las riñas comunes. Los testimonios apuntan a que los alumnos están expuestos a delitos mucho más graves dentro del propio perímetro escolar, lo que incrementa el temor a una tragedia mayor.

María Escalona, otra de las madres de familia afectadas, criticó la falta de mano dura contra los responsables y advirtió sobre la presencia de grupos criminales: “No pueden agarrar a un grupo y sacarlo y el otro grupo queda ahí. Tienen que sacar los que son los del problema. No hace mucho hubo un robo preguntándole al niño cosas sobre pandillas. Deben ponerle alto a esto; hoy es cuchillo, mañana puede ser bala”.

Por su parte, Meduca defiende las estrategias implementadas, volcando parte de la responsabilidad de la conducta de los estudiantes hacia el entorno familiar.

Rosa Martínez, directora regional de Educación, explicó la postura oficial ante la crisis: “El Ministerio de Educación está llevando adelante bastantes programas. Programas en donde los chicos tienen esa oportunidad de poner en práctica los valores. Conversamos también con los padres de familia, que tienen que estar más atentos con sus hijos en las casas, conversar con ellos”.

Con información de Néstor Delgado.