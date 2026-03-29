Aguadulce se prepara para celebrar el Festival de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados

El evento se realizará del 15 al 19 de abril en la comunidad de El Roble.

Provincia de Coclé/El Patronato del Festival Nacional de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados anunció en conferencia de prensa la celebración de este tradicional evento, que se llevará a cabo del 15 al 19 de abril en la comunidad de El Roble, distrito de Aguadulce.

Para esta edición, el festival tiene como objetivo principal rescatar dulces y bebidas tradicionales elaborados con miel de caña, destacando recetas heredadas de generaciones pasadas que forman parte de la memoria gastronómica de la región.

Entre los atractivos, se resaltará la preparación de cinco dulces tradicionales, así como la innovación con cócteles artesanales a base de derivados de la caña; además, habrá presentaciones folclóricas y culturales.

El presidente del patronato, Carlos Delgado, detalló que el programa incluye concursos educativos, presentaciones folclóricas infantiles y encuentros culturales con delegaciones provenientes de provincias como Colón y Chiriquí. Además, se contará con un festival internacional de parejas folclóricas con participantes de países como Costa Rica, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

El evento arrancará oficialmente el domingo desde las 10:00 de la mañana con entrada gratuita, e incluirá presentaciones musicales, como Sammy y Sandra Sandoval. Asimismo, el 17 de abril se realizará la despedida de la reina Emma Priscila González y la coronación de la nueva soberana, Gabriela Agrazal.

Con información de Nathali Reyes.