Aprehenden a dos hombres por delitos sexuales en Soná; víctimas eran niños

En uno de los casos, el delito habría sido cometido en perjuicio de su hija, mientras que el otro está relacionado con una agresión contra un vecino.

Santiago, Veraguas/Dos hombres fueron capturados en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, por su presunta vinculación con delitos sexuales, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional. En uno de los casos, el sospechoso habría cometido el delito en perjuicio de su hija, mientras que el otro está relacionado con una agresión en contra de un vecino.

Ambos hombres fueron aprehendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, y serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías, donde se definirá su situación legal como medida cautelar, legalidad de la aprehensión e imputación de cargos. De acuerdo con información oficial, las víctimas en ambos casos son menores de 18 años.

Las autoridades indicaron que las aprehensiones se realizaron en Soná y que las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público.

Según estadísticas oficiales del Ministerio Público, Veraguas cerró el 2025 con 404 investigaciones por delitos sexuales, lo que la convierte en la séptima región del país con mayor cantidad de casos.

Por delante de Veraguas se ubicaron Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Coclé, concentrando las cifras más altas a nivel nacional.

Las autoridades reiteraron que la denuncia oportuna por parte de familiares o personas afectadas es clave para iniciar los procesos de investigación y judicialización de este tipo de delitos. Destacaron que, sin la denuncia formal, resulta más difícil activar los mecanismos legales necesarios para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.

Con información de Ney Castillo