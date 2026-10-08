Arraiján: aprehenden a taxista de 44 años investigado por presunta violación de una menor
Según el reporte policial, la investigación comenzó tras una denuncia por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, en la que el hombre figura como sospechoso.
Arraiján, Panamá Oeste/Un conductor de taxi de 44 años fue aprehendido en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, como parte de una investigación por presunta violación y otros delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.
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La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Según el reporte policial, la investigación comenzó tras una denuncia por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, en la que el hombre figura como sospechoso.
El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Atención Primaria de Panamá Oeste para los trámites correspondientes.