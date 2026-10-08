Arraiján: aprehenden a taxista de 44 años investigado por presunta violación de una menor

Según el reporte policial, la investigación comenzó tras una denuncia por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, en la que el hombre figura como sospechoso.

Arraiján, Panamá Oeste/Un conductor de taxi de 44 años fue aprehendido en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, como parte de una investigación por presunta violación y otros delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según el reporte policial, la investigación comenzó tras una denuncia por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, en la que el hombre figura como sospechoso.

El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Atención Primaria de Panamá Oeste para los trámites correspondientes.