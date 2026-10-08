Personas en situación de calle en la Central: vecinos piden intervención por viviendas improvisadas

En este tramo, que conecta con Avenida B, también se han instalado refugios improvisados de personas en situación de calle. Los vecinos solicitan baños públicos y recorridos de la Policía Municipal durante el día y la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes de Calle 15 Este, en la Central, frente al mercado San Felipe Neri, solicitan la intervención de las autoridades ante la instalación de viviendas improvisadas de personas en situación de calle y los problemas de insalubridad en el sector.

Los vecinos denuncian que personas que permanecen en el lugar y algunos transeúntes realizan sus necesidades en la vía pública, lo que genera malos olores que llegan hasta sus viviendas. Piden atención a esta situación y mayor presencia de la Policía Municipal, especialmente durante la noche.

“La situación que estamos viviendo en esta calle es que nosotros ya no tenemos tranquilidad en el sentido de que no podemos sentarnos a comer tranquilamente porque los olores a orina nos llegan hasta allá, hasta el segundo nivel donde nosotros vivimos”, relató una residente.

Según su testimonio, quienes viven en los pisos superiores deben limpiar diariamente para reducir los olores.

“Las personas que viven arriba tienen que estar echando agua con cangarú todos los días para poder aliviar un poco esa situación”, expresó.

Los moradores plantean instalar baños públicos, incluso módulos cuyo uso pueda cobrarse, para atender a quienes transitan o permanecen en el área comercial.

Ante el reclamo, Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, señaló que tomó nota del caso y que buscarán coordinar una intervención con los vecinos.

“Yo tomé nota de lo que nos decían de la Calle 15 para que podamos ir a hacer la intervención correspondiente, hablar un poquito con los moradores para que nos digan cómo es la situación”, indicó.

También explicó que, en ocasiones, cuando las autoridades llegan, las personas ya se han retirado, por lo que pidió el apoyo de residentes y comerciantes para avisar cuando ocurran estas situaciones.

Los vecinos insistieron en que la vigilancia debe extenderse a las horas nocturnas, cuando, según denuncian, se registra la mayor cantidad de incidencias.

Con información de Heady Morán.