Autoridades buscan a tres jóvenes desaparecidos en playas de Chame

Los casos se registraron la tarde del jueves en Punta Chame y el Gornona.

Panamá/Tres jóvenes permanecen desaparecidos tras dos incidentes registrados en playas del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Policía Nacional y embarcaciones particulares mantienen las labores de búsqueda.

Punta Chame y Gorgona

El primer caso se registró la tarde del jueves en Punta Chame, cuando dos hombres salieron a pescar en una panga. De acuerdo con el capitán de la embarcación, entre las 5:00 y 6:00 de la tarde el manubrio del motor presentó una falla, provocando que la embarcación girara a gran velocidad y ambos ocupantes cayeran al agua.

Uno de ellos logró ser rescatado por otra lancha que navegaba cerca del lugar, mientras que Juan David Torrero Barría, de 18 años, continúa desaparecido.

Yo le digo: Regrésate, que atrás viene el compañero, regrésate, que atrás viene el compañero. Pero cuando nos regresamos, ya no estaba", relató Jonathan Arango, capitán de la lancha.

Familiares del joven indicaron que varias embarcaciones de pescadores participan en la búsqueda desde el momento del accidente.

El segundo incidente ocurrió la mañana de este viernes en Gorgona, donde dos jóvenes, de aproximadamente 22 años, desaparecieron mientras se bañaban en la playa tras ser arrastrados por las olas.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicar a ninguno de los tres desaparecidos.

Sinaproc, la Policía Nacional y equipos de apoyo continúan los operativos tanto en Punta Chame como en Gorgona para tratar de localizar a los jóvenes.

Con información de Yiniva Caballero.