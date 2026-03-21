Boda masiva en Arraiján: 100 parejas formalizan su unión en histórica ceremonia en Veracruz

Es la primera vez que un evento de esta magnitud se realiza en el distrito de Arraiján.

Un total de 100 parejas formalizaron su matrimonio durante la primera boda masiva en Arraiján, un evento sin precedentes organizado por la Alcaldía de Arraiján en el corregimiento de Veracruz.

La actividad, que reunió a decenas de familias, marcó un hito en el distrito al facilitar el acceso al matrimonio civil en Panamá, eliminando barreras económicas y promoviendo la formalización de las uniones.

Evento histórico con impacto social en Arraiján

La iniciativa fue organizada por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba, quien destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer el tejido social y brindar oportunidades reales a la población.

Durante la jornada, las autoridades municipales ofrecieron una ceremonia organizada con un amplio despliegue logístico que incluyó tarima principal, música en vivo, artistas invitados, transporte para las parejas, alimentación y un espectáculo de fuegos artificiales.

Cobertura total de gastos notariales

Uno de los principales beneficios de esta boda colectiva en Veracruz fue la cobertura total de los gastos notariales, lo que permitió a las parejas legalizar su relación sin asumir costos adicionales.

Esta medida fue clave para garantizar el acceso equitativo al matrimonio civil, especialmente para familias que enfrentan limitaciones económicas.

Durante el acto, la alcaldesa señaló que la actividad no solo simboliza la unión de parejas, sino también el fortalecimiento del núcleo familiar en el distrito. “Hoy no solo celebramos el amor, celebramos la unión de nuestras familias y el compromiso de construir un mejor Arraiján”, expresó.