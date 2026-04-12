Municipio de Boquete prohíbe el uso de pirotecnia con pólvora en actividades públicas y privadas

La normativa permite únicamente pirotecnia sin pólvora y establece horarios, distancias y sanciones.

Boquete, provincias de Chiriquí./En el distrito de Boquete comenzó a regir un decreto municipal que prohíbe el uso de pirotecnia con pólvora en todas las actividades públicas y privadas.

La nueva normativa establece que únicamente se permitirá el uso de pirotecnia sin pólvora, también conocida como pirotecnia silenciosa, fría o de bajo impacto sonoro.

El decreto señala además que estos materiales no podrán ser utilizados después de las 12:30 de la medianoche, ni en un radio menor de 500 metros de residencias, hospitales, centros educativos y edificios públicos.

Sin embargo, se autoriza el uso de pirotecnia en fiestas patrias, patronales, ferias, Navidad, Año Nuevo, matrimonios y otras celebraciones, hasta la 1:00 de la madrugada, siempre que cuenten con los permisos correspondientes tramitados ante la alcaldía.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones de hasta 500 dólares.

Por su parte, Hernán Saldaña, presidente de la asociación de empresarios dedicados a la venta de Artefactos Pirotécnicos, calificó el decreto como inadecuado y señaló que atenta contra la seguridad jurídica del sector, por lo que solicitó su modificación.

Saldaña cuestionó además que la normativa establezca que los permisos deben ser otorgados por el Cuerpo de Bomberos, cuando —según indicó— estos son gestionados a través del Ministerio de Seguridad.

Con información de Demetrio Ábrego.