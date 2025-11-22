Cerro Canajagua: Rehabilitan 1.5 km de senderos para impulsar turismo y conservación ambiental

El secretario de Conades, Antonio Tercero González , destacó la relevancia ecológica del área y el rol que deben asumir las instituciones y la sociedad civil

Los Santos/Un total de 1.5 kilómetros de senderos fueron rehabilitados en el cerro Canajagua, en la provincia de Los Santos, en un tramo conocido como el “Sendero de las Mariposas”, debido a la gran cantidad de especies que habitan en su entorno natural.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo de autogestión del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y contó con el apoyo de instituciones y miembros de la comunidad educativa.

Zona protegida estratégica para Los Santos

El secretario de Conades, Antonio Tercero González, destacó la relevancia ecológica del área y el rol que deben asumir las instituciones y la sociedad civil. “Ahora nos toca a todas las instituciones y a la sociedad civil y todos los actores sociales traer estudiantes. Es una zona protegida más grande de Los Santos".

El cerro Canajagua se extiende por tres distritos: Macaracas, Guararé y Las Tablas, lo que lo convierte en un punto clave para la conservación y la educación ambiental en Azuero. Durante la jornada fueron colocados letreros amigables con el ambiente y se realizó limpieza general del área intervenida.

Impacto en la fauna, flora y educación ambiental

Para Lizbeth Vargas, representante del Ministerio de Ambiente, la rehabilitación del sendero es un avance importante: “Esta rehabilitación representa mucho para el ambiente, dándole cuidado a la fauna y flora. Es una zona y área protegida", dijo.

El docente Alexis Cedeño, maestro de la escuela ubicada en el cerro Canajagua, destacó que por años la zona no había recibido el mantenimiento adecuado. Sin embargo, considera que el proyecto ayudará a reactivarla y concientizar a los residentes.

“El Sendero de la Mariposa, antes era conocido como el camino viejo”, recordó el maestro con 27 años de servicio.

Asimismo, advirtió sobre el impacto ambiental. “Es uno de los mejores climas de la región de Azuero, pero con la tala se está perdiendo".

Los participantes señalaron que el lugar ofrece un clima espectacular, ideal para disfrutar en familia durante la temporada de verano y con potencial como destino turístico natural.

Con información de Eduardo Javier Vega.