Distrito de Dolega impulsa proyecto de teleférico para potenciar el turismo

El Alcalde de Dolega indicó que el proyecto busca conectar zonas altas del distrito y aprovechar su potencial geográfico como atractivo.

Dolega, Provincia de Chiriquí/El alcalde de Dolega, Miguel Pittí, informó que se mantienen planes para la construcción de un teleférico entre los corregimientos de Potrerillos Arriba y Rovira, con el objetivo de incentivar el turismo en las zonas altas del distrito, en la provincia de Chiriquí.

Según explicó, el proyecto busca aprovechar la geografía del área, similar a la de distritos como Boquete y Tierras Altas, para fortalecer el desarrollo turístico en la región norte de Dolega.

Pittí detalló que recientemente realizaron una gira en Colombia, específicamente en el departamento de Boyacá y en Bogotá, donde sostuvieron reuniones con Jaime Flores, director de Relaciones Internacionales, con el objetivo de fortalecer iniciativas y gestionar apoyo para potenciar el turismo en la provincia de Chiriquí.

Mitigación de inundaciones y nueva maquinaria

En otro tema, el alcalde señaló que ya se han iniciado trabajos de mitigación en áreas vulnerables a inundaciones dentro del distrito, y adelantó que están a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República para la entrega de nueva maquinaria pesada, incluyendo motoniveladoras, camiones volquete y retroexcavadoras. Agregó que este equipo permitirá dar respuesta inmediata a las comunidades.

También indicó que han tenido acercamientos con el Ministerio de Obras Públicas para desarrollar en conjunto el mejoramiento de caminos y también subsanar cualquier situación.

Aumento en la recaudación

Por otro lado, el alcalde Pittí indicó que en el año 2025 el municipio registró el nivel más alto de recaudación en su historia, lo que ha permitido reducir niveles de endeudamiento y realizar inversiones. Agregó que, en lo que va del año 2026, han registrado un aumento del 8% en la recaudación en comparación con el año anterior, lo que representa un incremento de más de 300 mil dólares.

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Con información de Demetrio Ábrego.