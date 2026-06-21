Chitré inicia las festividades patronales con la tradicional búsqueda de San Juan Bautista

Delegaciones folclóricas, autoridades y residentes participaron en el recorrido desde El Agallito hasta la Catedral San Juan Bautista.

Provincia de Herrera./Las festividades patronales de Chitré dieron inicio con la tradicional búsqueda de San Juan Bautista, una actividad que reunió a delegaciones folclóricas, autoridades locales y residentes en un recorrido desde el puerto El Agallito hasta la Catedral San Juan Bautista.

La marcha, realizada este domingo, 21 de junio, forma parte del programa organizado por el comité de las fiestas patronales 2026 y conmemora la llegada de la imagen del santo patrono al distrito.

Uno de los participantes destacó el ambiente que caracteriza esta celebración.

“Hay mucha alegría, mucha unión y mucha fe. Ante constantes problemas y tantas situaciones, nos unimos en alegría para celebrar esta fiesta”.

Por su parte, el residente Luis Quintero recordó la importancia histórica de la fecha para los chitreanos.

“Hoy es la remembranza de los 186 años de la llegada de la imagen de San Juan Bautista al distrito de Chitré”.

La vicealcaldesa de Chitré, Alba Osorio, también participó de la actividad y resaltó el significado de esta tradición para la comunidad.

“Se llegó la fiesta del pueblo hoy en la tradicional búsqueda del santo, celebrando con todo el pueblo chitreano”.

Las actividades de las fiestas patronales continuarán durante los próximos días con eventos religiosos, culturales y folclóricos organizados en honor a San Juan Bautista.

Con información de Eduardo Javier Vega.