La Chorrera| Horas de espera y largas filas generan quejas en la Policlínica Santiago Barraza

Usuarios aseguran que deben madrugar y permanecer varias horas en ayunas para ser atendidos, mientras la Caja de Seguro Social explica el funcionamiento del nuevo sistema de citas.

Panamá Oeste, La Chorrera./Largas filas, horas de espera y la necesidad de llegar de madrugada son algunas de las situaciones que denuncian pacientes de la Policlínica Santiago Barraza, en La Chorrera, quienes aseguran enfrentar demoras para realizarse exámenes de laboratorio pese a contar con una cita programada.

Los usuarios indicaron que, en muchos casos, deben permanecer varias horas en ayunas mientras esperan ser llamados. Según relataron, pacientes con citas asignadas para las 8:00 de la mañana llegaron desde las 7:00 a.m., pero pasadas las 10:00 a.m. todavía no habían sido atendidos.

Uno de los afectados aseguró que la espera comienza desde mucho antes de la apertura del laboratorio. "Desde las 4 de la mañana aquí, para esperar a las 6:00 a.m., que ellos abren, y entonces a veces les voy a decir que atienden de más o más tarde".

Otro paciente propuso ampliar los horarios para evitar que las personas tengan que madrugar y soportar largas horas sin ingerir alimentos. "Pongan dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, y así evitan que la gente madrugue, venga en ayunas; después a las 11, 12 atienden, y eso no camina así", acotó.

Una usuaria también afirmó que llegar de madrugada no garantiza obtener atención. "Tuve que venir a las 4 de la mañana para poder conseguir cupos, y a veces no consiguen nada".

La Policlínica responde

Frente a las quejas, la jefa encargada del Laboratorio Clínico de la Policlínica Santiago Barraza, Olivia Mejía, explicó que el centro implementó un nuevo sistema para la asignación de citas mediante el call center 199, opción 3.

"A través del call center, llamando al 199, la opción 3, usted va a tener todos los días; hay 140 cupos para atenderse en el laboratorio de La Barraza".

La funcionaria indicó que, al llegar a la policlínica, los pacientes deben dirigirse primero al orientador, quien les asignará un número de atención según el tipo de población al que pertenecen.

"Cuando el paciente llega al laboratorio, él debe buscar al orientador, porque el orientador lo va a clasificar según su población, le va a dar un número, y en las pantallas que se encuentran afuera del laboratorio va a ser el llamado a esa población para que esa persona asista a esa ventanilla".

Mejía también aclaró que los usuarios con citas obtenidas por call center deben presentarse una hora antes de la hora asignada y recordó que la atención se organiza por bloques.

Sí, tuvimos pacientes call center; ellos son orientados a que se presenten una hora antes de su atención, pero deben conocer que de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., yo manejo 30 pacientes citados; de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., manejo 35, y así escaladamente hasta llegar a mi último bloque de citas, que es de 9 a 10".

Agregó que los pacientes no deben esperar una ventanilla exclusiva para quienes obtuvieron una cita telefónica, ya que el llamado se realiza de forma secuencial.

La Policlínica Santiago Barraza es el principal centro de atención para los asegurados de Panamá Oeste, una provincia cuya población continúa creciendo y que mantiene una alta demanda de los servicios de salud.

Con información de Yiniva Caballero.