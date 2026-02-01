Cientos de personas acuden al último día de la Feria Internacional de La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Cientos de visitantes ingresaron este domingo 1 de febrero a la Feria Internacional de La Chorrera para disfrutar del último día de actividades, marcado por presentaciones folclóricas, música en vivo, oferta gastronómica y exhibiciones comerciales.

Durante la jornada, familias completas recorren los distintos pabellones y áreas abiertas del recinto ferial. Muchos asistentes llegan acompañados de niños y mascotas, aprovechando la programación cultural y los espacios de venta de productos artesanales, plantas y alimentos típicos.

Entre las actividades más concurridas destacan los espectáculos musicales y las muestras de folclor, además de los puestos de comida tradicional, donde los visitantes buscan desde carnes asadas y chorizos artesanales hasta raspados, frutas y productos del interior del país.

Varios asistentes, provenientes tanto de La Chorrera como de la ciudad de Panamá, aseguran que regresan más de una vez durante la temporada ferial para realizar compras específicas, como plantas ornamentales, calzado de cuero y productos agrícolas.

Aunque en horas de la tarde se registraron lluvias ligeras en el distrito, el flujo de público no se detuvo y las entradas al recinto mantuvieron movimiento constante durante el cierre del evento. Como parte de la programación final, a las 8:00 p.m. se realizó la rifa de un automóvil, uno de los actos más esperados por los asistentes en el día de clausura.

La feria cierra así otra edición con alta asistencia y variada oferta cultural, comercial y gastronómica para los visitantes del oeste de la provincia de Panamá.

Con información de Yiniva Caballero