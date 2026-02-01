Realizan jornada de vacunación y atención veterinaria para mascotas en Canto del Llano

Durante la actividad, equipos de salud brindan vacunación antirrábica, desparasitación y suplementación con vitaminas a perros y gatos llevados por sus propietarios.

Veraguas/Una jornada de vacunación y atención veterinaria para mascotas se desarrolló este domingo en el centro de salud de Canto del Llano, en la provincia de Veraguas, como parte de las actividades de salud preventiva durante la temporada seca y de vacaciones. La iniciativa del Ministerio de Salud (Minsa) busca reforzar el control sanitario animal y promover el cuidado responsable por parte de los dueños.

Durante la actividad, equipos de salud brindan vacunación antirrábica, desparasitación y suplementación con vitaminas a perros y gatos llevados por sus propietarios. La atención forma parte de las ferias de salud comunitarias que se realizan en distintos puntos de la provincia.

Personal del Minsa explicó que estas jornadas se mantendrán en otros eventos similares y reiteraron el llamado a la población para que lleve a sus mascotas a vacunar y revisar de forma periódica, especialmente en esta época del año, cuando aumentan las actividades al aire libre y la movilidad de personas y animales.

A su vez, detallaron que la vacuna contra la rabia es prioritaria dentro de la campaña, debido a que la provincia ha registrado brotes de rabia paralítica bovina en distintos distritos durante el último año, lo que mantiene zonas bajo vigilancia epidemiológica.

Según indicaron, dentro de un radio de riesgo establecido alrededor de los brotes, se refuerza la cobertura de vacunación en animales domésticos. Las dosis aplicadas protegen a perros y gatos, y también pueden utilizarse en especies como cerdos y caballos.

Durante la jornada también se atienden afecciones dermatológicas y presencia de parásitos, algunas de las cuales pueden transmitirse a humanos. Los especialistas señalaron que el control de parásitos internos y externos contribuye no solo al bienestar animal, sino también a la salud pública.

Propietarios que acudieron con sus mascotas valoraron la actividad y destacaron que estos espacios facilitan el acceso gratuito a servicios veterinarios básicos. Varios coincidieron en que los animales de compañía forman parte del entorno familiar y requieren controles regulares.

Con información de Ney Castillo