Colón afina detalles para su esperado domingo de Carnavalito

Colón/La ciudad de Colón ya tiene todo preparado para celebrar este domingo el tradicional Carnavalito 2026, una jornada que promete agua, música y cultura a lo largo de una ruta que irá desde calle 13 avenida central hasta la puerta número cuatro de la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con el presidente de la Junta del Carnaval Alegoría 2026, Roberto Edwards, las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con los tradicionales culecos, donde se ha previsto un operativo de seguridad para garantizar el orden durante toda la celebración.

El organizador explicó que el acceso será gratuito y que desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm habrá camiones cisterna distribuyendo agua para el público. “Nosotros iniciamos a las 9 de la mañana con dos camiones cisternas; para todo el público es totalmente gratis, de 9 a 3 de la tarde camiones cisterna, de 4 a 10 de la noche desfile de comparsa, diablo, comparsa de niño, Congo, vienen todos hacia acá y a las 10 de la noche, hasta las 12 de la medianoche, vamos a tener la tarima de artistas invitados que le vamos a tener a todos los participantes aquí”, detalló Edwards.

En horas de la tarde y noche se desarrollará el desfile de comparsas, diablos y agrupaciones de Congo, además de comparsas infantiles que recorrerán la ruta establecida. La programación culminará con presentaciones artísticas en la tarima principal hasta la medianoche.

También está prevista la salida de las reinas en sus carruajes, quienes recorrerán la ruta del Carnaval Alegoría 2026, aportando el toque de lujo y esplendor que caracteriza esta festividad.

Los organizadores esperan una amplia asistencia de colonenses y visitantes que buscan prolongar el ambiente festivo con un evento que combina tradición, cultura afrocolonense y el infaltable ingrediente de los culecos.

