Comunidades de Penonomé alzan la voz y reclama licitación urgente para nueva carretera

Penonomé, Coclé./Residentes de todos los corregimientos del área norte del distrito de Penonomé, provincia de Coclé, acompañados de transportistas, marcharon este miércoles con pancartas al son de la cumbia que identifica la región, para exigir a las autoridades la construcción de una nueva carretera. Se trata de una licitación que llevan años esperando, sin recibir respuestas concretas.

“Que un solo hombre aquí diga lo que el pueblo tiene que hacer. Tenemos que pelear, mi gente. Son nuestros derechos a tener calles dignas. La producción de nuestro campo tiene que llegar a la mesa de todos los panameños”, expresó una de las participantes de la marcha, mostrando el descontento de la comunidad.

Otro residente añadió que “escuchando la palabra la carretera va, pero la carretera va deteriorándose día tras día. La carretera va cada vez más dañada. Hay partes que ya no hay con asfalto. Por eso nosotros no creemos en esas promesas. Queremos los hechos, queremos esa licitación lo más pronto posible para nuestra gente”.

Mientras que otra persona manifestó que “hemos estado siendo engañados por las autoridades que cada vez que nosotros vamos a una reunión nos dicen que la misma ya está en licitación, que está en licitación. Ya han sido muchas veces que nos han dicho que la misma está en el proceso de licitación. Un año más, ya no podemos seguir esperando. El norte de Penonomé es una tierra productora”.

La caravana recorrió las principales calles del distrito, incluyendo toda la avenida central y la vía Interamericana, hasta llegar a la gobernación de Penonomé. Su objetivo era que el gobernador, así como el Ministerio de Obras Públicas y las autoridades locales, tomaran en cuenta sus peticiones.

Los manifestantes insistieron en que la construcción de esta nueva carretera es urgente, debido a que la actual vía se encuentra prácticamente intransitable, afectando tanto la movilidad como la producción agrícola de la zona.

Con información de Nathali Reyes.