Concierto 'Penonomé le canta a la patria' reúne a familias con música y mensajes de fortaleza

El coro Cuarto Centenario interpretó marchas patrióticas y tamboreras en un concierto que congregó a residentes y turistas, en medio de la recuperación de Coclé tras el terremoto.

Penonomé, Coclé/Entre banderas, aplausos y canciones, familias de distintos puntos de Coclé, visitantes de provincias centrales y turistas participaron en el concierto “Penonomé le canta a la patria”, organizado por el coro Cuarto Centenario.

La actividad reunió a niños, adultos y adultos mayores en un ambiente de alegría y fervor patriótico. La música también fue una oportunidad para compartir mensajes de fortaleza ante los momentos difíciles que ha enfrentado la provincia tras el terremoto.

Este año, el concierto se realizó en un centro comercial que abrió sus puertas a la agrupación y al público.

“Penonomé es un pueblo que canta y por ello nosotros, como coro cultural, hemos recogido una variedad de marchas patrióticas, así como tamboreras que hablan sobre la patria”, explicó una de las voces de la organización.

El repertorio estuvo acompañado de reflexiones sobre la solidaridad y la unión de los panameños, especialmente por las dificultades vividas en el área norte de Penonomé.

“Noviembre siempre es un mes que nos despierta el amor y el sentimiento”, expresó una de las personas entrevistadas, quien destacó que lo ocurrido ha unido a la población y ha reforzado el amor al prójimo y a la patria.

Con información de Nathali Reyes.